بلدي عسير يرصد مطالب وشكاوى أهالي الشعف

رصد أعضاء المجلس البلدي بأبها مطالب أهالي الشعف في زيارة لهم وأوضح رئيس المجلس البلدي محمد آل بريق، أمس، أن الزيارة حظيت بوجود أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وعدد من أعضاء المجلس، ووكيل الأمين للتعمير المهندس أحمد ناصر، حيث تم الالتقاء بالمواطنين بقاعة نادي المصيف، وجرى الاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين وتدوينها، والتي اشتملت على إنشاء حدائق وممشى، ومسرح للاحتفالات، وإنارة وسفلتة وتسوير مقابر، وتسمية القرى، وإيجاد حل للكلاب الضالة والقرود، والمطالبة بإنشاء بلدية رئيسية، ودعم بلدية الشعف بالكوادر والمعدات، فضلا عن نظافة البيئة، وتسهيل إجراءات الرخص المهنية أو المعمارية.



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