تدريب 20 ألف طالب على الادخار بعسير

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أمس، مشروع «ريالي للوعي المالي»، بتنظيم من إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، وذلك على مسرح المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط.

وثمن الجوني في كلمة له جهود القائمين على البرنامج من إدارة النشاط وشركة سدكو والغرفة التجارية، والمستشفى السعودي الألماني، على استضافته للقاء، مؤكدا على أهمية مثل هذه الشراكات لتحقيق رؤية دوت الخليج المعطاء وتطلعات القيادة.

وأوضح مشرف النشاط الطلابي منسق ريالي سعيد عبادي، أن المشروع يستهدف طلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، من خلال تدريب 250 سفيرا وسفيرة من المعلمين والمعلمات، على أن يقوموا لاحقا بتدريب ما يزيد على 20 ألف طالب وطالبة في مدارسهم، وسيصاحب تدريبهم توزيع كتيبات وحصالات وأفلام توعوية.