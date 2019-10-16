متابعة محمد بن ناصر اليومية تسهم في ريادة جازان

واصل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وضع تطوير وتفوق المنطقة نصب عينيه، من خلال متابعته الدائمة، وتوجيهاته لرفع مستوى الخدمات، وتعزيز الحراك التنموي، والعمل على مواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتحول مكتب أمير منطقة جازان بالإمارة إلى خلية عمل يومية، وبروفات تطويرية، من خلال الالتقاء بالمسؤولين، وتقديم التوجيهات، والاطلاع على ما تم إنجازه، ومتابعة كل التفاصيل، لتعزيز النجاحات الكبيرة التي حققتها المنطقة، والمحافظة عليها، في ظل توجيهات القيادة.

بحث الاحتياجات

في أولى لقاءات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بعد عودته من الإجازة، دشن الخدمات الإلكترونية، وبحث احتياجات المنطقة والمواطنين، منوها بالجهود المبذولة والتضحيات التي يقدمها أفراد مختلف القطاعات العسكرية المرابطين بالحدود، واستعراض الجوانب التنموية والخدمية، والاستماع إلى المداخلات والمشاركات، واستقبال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، ومحافظ الداير، وتابع الإنجازات المحققة، والتشديد على المحافظة عليها، وتطويرها، راسما الفرحة على محيا المسؤولين والمواطنين، وتأكيده مواصلة البناء للمكان والإنسان.

حرص واهتمام

أكد الأمير محمد بن ناصر حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تقديم كل ما يصب في خدمة المواطن، مؤكدا أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والأمان، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لكل ما فيه خير دوت الخليج ورفعته وعزته، وأن الشباب السعودي مساهم بشكل فعال في تنمية دوت الخليج، من خلال ما يملكونه من مهارات قيادية، تتطلب الصقل والتمكين، وقدرتهم على تولي أعلى المناصب، مطالبا بضرورة تهيئة الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات القيادية، والاستثمار في تطوير قدراتهم وإمكاناتهم، والتي ستعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم، وترفع معدلات التوطين، وخفض نسب البطالة، مبينا أن لجنة التوطين بالمنطقة نفذت العديد من البرامج التدريبية التي استفاد منها أكثر من 3200 شاب وفتاة بالمنطقة، مشيدا بالدور الكبير الذي يبذله مسؤولو المنطقة بمختلف المجالات المختلفة.

أعمال أنجزت

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تدشين الخدمات الإلكترونية

خطط يومية بإمارة جازان

الالتقاء بالمواطنين والمسؤولين

التأكيد على خدمة دوت الخليج وتهيئة الكوادر الوطنية

التوجيه بخدمة المنطقة ورفع تنميتها