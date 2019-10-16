الفيصل يستقبل الحربي والعصيمي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير شرطة العاصمة المقدسة السابق اللواء فهد العصيمي، والعميد ركن علوش الحربي مدير شرطة العاصمة المقدسة المُعين حديثا.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره للواء العصيمي على جهوده المبذولة خلال فترة عمله، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديدة، مهنئا العميد الحربي بمناسبة تعيينه مديرا لشرطة العاصمة المقدسة، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

إلى ذلك، أشاد الأمير خالد الفيصل، بجهود مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومنسوبي معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وما يتم إنتاجه من تميز وإبداع في النشاطات والبرامج التابعة للمعهد كان آخرها تنظيم حفل جائزة الاعتدال في دورتها الثالثة لعام 2019.