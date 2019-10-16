6 نماذج للصالات الرياضية بمدارس البنات

اعتمدت وزارة التعليم 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات، وإعداد مستندات الطرح لـ250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، كذلك طرح 250 مشروعا وترسية عقودها بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة. وأكد وكيل وزارة التعليم للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، التسلم النهائي لـ10 مشروعات تعليمية بـ98.787.718 ريالا، وإسناد 53 مبنى تعليميا لشركة تطوير كمرحلة أولى بقيمة 321،184،528 ريالا، كذلك إسناد 32 مبنى تعليميا كمرحلة ثانية لشركة تطوير بقيمة إجمالية بلغت 449.999.998 ريالا. وأشار الشايع إلى التسلم الابتدائي لـ9 مشاريع تعليمية بـ 55.693.905 ريالات، وتشكيل لجنة تسليم ابتدائي لـ18 مشروعا بـ74.490.312 ريالا، مبينا أن وزارة التعليم أصدرت خلال شهر أكتوبر الجاري قرار سحب 7 قرارات بقيمة 81.798.505 ريالات، وأيضا فسخ عقود 4 قرارات بقيمة 37.574.640 ريالا. مشروعات تعليمية 10 مشروعات 98.787.718 ريالا Advertisements إسناد 53 مبنى للتطوير كمرحلة أولى 321.184.528 ريالا 32 مبنى كمرحلة ثانية 449.999.998 ريالا



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