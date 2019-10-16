سباهي يعتمد مستشفى أبوعريش

نجح مستشفى أبوعريش العام في الحصول على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، وذلك بعد اجتيازه اشتراطات معايير الجودة والسلامة. وأكد مدير المستشفى الإخصائي عمر بن طه الصافي، أن حصول المستشفى على الاعتماد لا يعني نهاية المطاف، بل هو خطوة مهمة للمستشفى وستتبعها خطوات متتالية، وذلك حرصا على استمرارية تقديم أفضل الخدمات الطبية ذات جودة عالية والتي تلبي حاجات المرضى والمراجعين. وأضاف الصافي هذا الاعتماد جاء نتيجة لجهود فريق العمل وجميع منسوبي المستشفى، والتي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح. وحث الصافي جميع منسوبي المستشفى على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات المرضى. مقدما التهاني والتبريكات لمنسوبي المستشفى بمختلف الأقسام الطبية والفنية والإدارية، على ما حققوه من إنجاز وتفان لتحقيق هذا الاعتماد، والذي يؤكد كفاءتهم.



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