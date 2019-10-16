عيادات طبية مدرسية بتعليم نجران

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية بتعليم نجران مسفر الوادعي، أن الإدارة ممثلة في قسم الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية أشرفت على تجهيز عيادات طبية بمدارس المنطقة تشمل 19 مدرسة للبنين، و11 مدرسة للبنات كمرحلة أولى من مشروع العيادات الطبية المدرسية.
ويأتي لتوفير مقر للمرشدين والمرشدات الصحيين والأطباء والممرضين والفِرَق الزائرة لعمل البرامج مثل «الفحص الدوري والاستكشافي»، وقياس مؤشر كتلة الجسم، والحملة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، لتقديم الإسعافات الأولية من المرشد والمرشدة الصحية للحالات التي يتعرض لها طلاب وطالبات المدارس.
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