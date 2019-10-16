بلدي الرياض يوصي بمظلات للسيارات

ورفع المجلس البلدي التوصية إلى الأمانة لدراسة التوصية من مختلف جوانبها، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلات وتركيبها. واشترط المجلس البلدي في توصيته بالحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء، والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات، كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.
وحددت أمانة المدينة المنورة، 8 ضوابط واشتراطات من أبرزها: «ألا تكون المظلات مصنوعة من الهنجر أو الخشب، وأن تكون ملاصقة لسور المنزل، وألا تعيق الحركة المرورية، وأن تكون على مساحة السيارة فقط».
اشتراطات إنشاء مظلة سيارات
01 ألا تكون مصنوعة من الهنجر أو الخشب
02 أن تكون ملاصقة لسور المنزل
03 ألا تعيق الحركة المرورية
04 أن تكون على مساحة السيارة فقط
05 ألا تكون في مواقف عامة كالحدائق
06 ألا تعيق حركة المشاة
07 أن تكون على عمودين فقط
08 أن تكون ذات شكل حضاري
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