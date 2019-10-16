اخبار السعوديه

بلدي الرياض يوصي بمظلات للسيارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
فيما سمحت عدد من أمانات المناطق بإنشاء مظلات منزلية للسيارات بجوار المنازل، وفقا لشروط وضوابط تم تحديدها، أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات، لمعالجة مشكلة وقوف السيارات في أماكن مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس.

ورفع المجلس البلدي التوصية إلى الأمانة لدراسة التوصية من مختلف جوانبها، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلات وتركيبها. واشترط المجلس البلدي في توصيته بالحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء، والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات، كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.

وحددت أمانة المدينة المنورة، 8 ضوابط واشتراطات من أبرزها: «ألا تكون المظلات مصنوعة من الهنجر أو الخشب، وأن تكون ملاصقة لسور المنزل، وألا تعيق الحركة المرورية، وأن تكون على مساحة السيارة فقط».

اشتراطات إنشاء مظلة سيارات

01 ألا تكون مصنوعة من الهنجر أو الخشب

02 أن تكون ملاصقة لسور المنزل

03 ألا تعيق الحركة المرورية

Advertisements

04 أن تكون على مساحة السيارة فقط

05 ألا تكون في مواقف عامة كالحدائق

06 ألا تعيق حركة المشاة

07 أن تكون على عمودين فقط

08 أن تكون ذات شكل حضاري


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدي الرياض يوصي بمظلات للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا