بلدي الشقيق يتفقد المشاريع

تفقد أعضاء المجلس البلدي لبلدية الشقيق عددا من المشاريع البلدية تحت التنفيذ، ومنها مشروع الممشى وشارع الفن ومشروع المباني والوحدات على المطل والحدائق، والمسطحات في الكورنيش الشمالي، كما تمت زيارة بعض الأحياء داخل الشقيق كحي الصندقة لمعالجة التشوه البصري وخدمات الإنارة، وكذلك شارع أبي بكر، وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة المجلس البلدي للمشاريع البلدية والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، سعيا مع بلدية الشقيق إلى رفع نسب الإنجاز لتلك المشاريع والخدمات البلدية.

كما نفذت بلدية الشقيق جولات رقابية مكثفة بالتعاون مع لجنة الإصحاح البيئي بالمركز على عدد من منافذ بيع مشتقات التبغ، ونتج عنها إغلاق 4 مقاهٍ لمخالفتها بيع منتجات التبغ، وعدم تطبيق الاشتراطات واستخراج رخصة تشغيل لتقديم منتجات التبغ.