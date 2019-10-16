بلدي الشقيق يتفقد المشاريع

كما نفذت بلدية الشقيق جولات رقابية مكثفة بالتعاون مع لجنة الإصحاح البيئي بالمركز على عدد من منافذ بيع مشتقات التبغ، ونتج عنها إغلاق 4 مقاهٍ لمخالفتها بيع منتجات التبغ، وعدم تطبيق الاشتراطات واستخراج رخصة تشغيل لتقديم منتجات التبغ.
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