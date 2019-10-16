72 مليون ريال لمشاريع المياه بالدرب

ويغطي المشروع 12 قرية بمحافظة الدرب، وبلغ إجمالي أطوال الشبكات المنفذة 313.2 كلم، و4.731 عداد، وهناك خزانان سعتهما 10,000 متر مكعب، ويخدم المشروع سكان أبويحيى ونخب، وأبوالسداد، والطايف، وبحرة الشمالية وبحرة الجنوبية، والحرجة والقايم الأعلى والقايم الأسفل والمروة وهرمان والغريف.
وأكد القحطاني على زيادة ضخ كميات المياه للمحافظة نظرا لقرب موسم الدرب الشتوي ومع زيادة الكثافة السكانية المتوقعة للزوار من عسير وجازان.
وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر أنهم بصدد الاجتماع مع المسؤولين في محطة التحلية لمناقشة عدة أمور بهذا الشأن، وعند سؤال دوت الخليج عن مشروع الصرف الصحي المتعثر بالدرب قال أنه تم الرفع به وسيرى النور قريبا.
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