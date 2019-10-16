السديس: أعمال جليلة ومميزة في خدمة الحرمين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بأن للتميز أهمية كبرى في شتى المجالات وخاصة في خدمة الحرمين الشريفين وتطرق إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات متخصصة من داخل الرئاسة وخارجها لتقييم الأعمال المتميزة، وبارك للمتميزين على ما بذلوه من جهود موفقة في مسيرتهم العملية. مطالبا بالأهم وهو المحافظة على هذا التميز، مشيدا بما تبذله المملكة من جهود كبيرة وأعمال جليلة ومتميزة لتقديم أرقى الخدمات لراحة رواد الحرمين الشريفين، وأعرب عن شكره لجميع منسوبي الرئاسة على دورهم البناء في خدمة الحرمين الشريفين. جاء ذلك أمس، في حفل جائزة التميز لموظفي وموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المتميزين، والذي رعاه السديس بحضور وكلاء الرئاسة ومساعديهم، ومديري عموم الإدارات.



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