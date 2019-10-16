القتل تعزيرا لمواطن نحر أختيه

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرا في مواطن أقدم على نحر أختيه، كما طعن آخر بسكين مما أدى إلى وفاتهم. وأوضحت الوزارة أن خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي «سعودي»، أقدم على قتل أختيه «مها» و«نوف»، وعايد عبدالمجيد محمد «سوري»، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين مما أدى لوفاتهم. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني الأربعاء 17/ 02/ 1441، ببريدة في منطقة القصيم.



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