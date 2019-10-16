أمير جازان: أمن اليمن هو أمن السعودية

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، أن هناك بعدا إستراتيجيا في اليمن بالنسبة للمملكة ونحن كشعب سعودي نؤيد الشرعية. ونريد أن يسود الأمن والأمان والاستقرار في دولة اليمن الشقيقة لأن استقرار اليمن من استقرارنا وأي خلل وأي تهاون مع المغرضين في أرض اليمن سوف يؤثر سلبا على أمن الدولتين، ونحن دائما نركز على محاربة التسلل والتهريب وعدم فتح المجال لضعاف النفوس الإخلال بأمن الدولة، وعلينا الاستمرار على نهج الدولة من أجل التصدي لكل من يريد الإخلال بأمن دوت الخليج، وسوف نجني ثمار ذلك ونحافظ عليه للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي استقبل فيها عددا من المواطنين والمشايخ بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، حيث استقبل الأمير محمد بن ناصر، جموعا من المواطنين والمشايخ الذين قدموا للسلام عليه، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان. ونوه أمير جازان، بالجهود والتضحيات التي يقدمها أفراد مختلف القطاعات العسكرية، المرابطون بالحد الجنوبي في الذود عن حياض دوت الخليج والدفاع عن مقدساته. وأكد أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والأمان بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لكل ما فيه خير دوت الخليج ورفعته وعزته. وجرى خلال الجلسة بحث الموضوعات التي تهم مختلف الجوانب التنموية والخدمية بالمنطقة. واستمع أمير المنطقة إلى مداخلات ومشاركات عدد من المختصين والمعنيين والحضور. وفي ختام الجلسة تسلم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه نسختين من مجلة «نور دوت الخليج» التي أصدرتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89، ونسختين مماثلتين من ديوان «قصائد العزم في عاصفة الحزم» للشاعر علي الطاهري.



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