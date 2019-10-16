السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يكرم فريق مدرسة "أبي بكر الصديق " لتحقيقه المركز الثاني بدوري المدارس



جيزان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم فريق مدرسة "أبي بكر الصديق" لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم المركز الثاني في دوري المدارس على مستوى المملكة ، الذي أقيم مؤخراً في محافظة جدة.

وهنأ أبوهادي أفراد الفريق بمناسبة حصولهم على المركز الثاني على مستوى إدارات التعليم بالمملكة ، مشيدًا بهذا المنجز النوعي والروح الكبيرة التي ظهر بها الفريق خلال أدوار البطولة. منوهاً بدور المدرسة في الموازنة بين الجانب التعليمي والمهاري للطلاب.

يذكر أن دوري المدارس لكرة القدم نظمته الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم ، حيث تأهل فريق مدرسة "أبي بكر الصديق" على مستوى المنطقة بعد تفوقه على فرق مدارس تعليم جازان وفوزه على ممثل تعليم صبيا ليمثل المنطقة في المنافسات ويحقق المركز الثاني.

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21:48ت م

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