السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة جازان



جيزان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، شملت مدينة جيزان ومحافظات العيدابي وهروب والعارضة وأبوعريش وضمد والحُرّث وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها اللـــَّه أمطار خير وبركة ، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:45ت م

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