السعودية اليوم / تعليم الشمالية ينظم "برنامج التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة"



عرعر 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

نظم تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية أمس برنامج التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة، الذي يستهدف مشرفات وقائدات ومعلمات مدارس الطفولة المبكرة مرحلة رياض أطفال، وذلك في مركز التدريب بعرعر .

ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة صيته الدهمشي ويستمر لمدة ثلاثة أيام إلى تنمية مهارات المتدربات الأدائية في توظيف إستراتيجية الاستقصاء في تعليم وتعلم الطفولة المبكرة وارتفاع مستوى الأداء، إضافة إلى ارتفاع النتائج الإيجابية ومراعاة الفروق الفردية وزيادة الدافعية نحو التعلم، وتلبية الاحتياجات واستيعاب القدرات .

// انتهى //

21:05ت م

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