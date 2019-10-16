السعودية اليوم / الأمم المتحدة وشركاؤها حول العالم يحتفون بيوم الأغذية العالمي لعام 2019م



الأمم المتحدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

احتفت الأمم المتحدة وشركاؤها حول العالم اليوم بيوم الأغذية العالمي لعام 2019م، الذي يقام هذا العام تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا.. نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم".

وقال الأمين العام للأمم المتحدو أنطونيو غوتيريش في رسالة بهذه المناسبة: " إن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي هو نداء عالمي يوجه في سبيل القضاء على الجوع وتهيئة عالم تتوافر فيه للجميع في شتى أنحاء العالم الأغذية الغنية بالعناصر المغذية بتكلفة ميسورة".

وأشار غوتيريش إلى أن ما يزيد عن 820 مليون شخص في العالم يفتقرون اليوم لما يكفي من الطعام، مبينًا أن حالة الطوارئ المناخية تشكل تهديداً متزايداً يحدق بالأمن الغذائي.

وفي الوقت نفسه أكد الأمين العام أن أكثر من مليارين من الرجال والنساء والأطفال يعانون من البدانة أو السمنة، وتشكل النظم الغذائية غير الصحية آفة شديدة تهدد بالإصابة بالأمراض والوفاة، مشددًا على أنه من غير المقبول أن تتزايد حدة الجوع في وقت يهدر فيه العالم أكثر من مليار طن من الأغذية كل عام.

ودعا الأمين العام إلى عقد مؤتمر قمة بشأن أنظمة الأغذية في عام 2021م في إطار عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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