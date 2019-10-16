

صبيا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة صبيا اليوم فرضية لحريق وهمي بمستشفى صبيا العام ، بحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية العميد نعيم بن عائض عسيري ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود.

وافترضت الخطة نشوب حريق بقسم الجراحة والعظام، الذي على ضوئه جرى استقبال البلاغات، ومن ثم تفعيل خطة الاستدعاء ورفع الجاهزية وتمرير البلاغات للجهات الأمنية، بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المنظمة في هذه الحالات.

وهدفت الفرضية إلى رفع مستوى جاهزية الأفراد والكوادر الفنية والطبية والإدارية في المستشفى، لاسيما أثناء عملية التدخل السريع، تحسباً لأي طارئ لا قدّر الله، وتدريبهم على إجراءات الإخلاء والإيواء والإخلاء الطبي والإسناد العام، وكيفية التعامل مع مخارج الطوارئ ونقاط التجمع إلى حين وصول فرق الدفاع المدني ومراجعة جميع الإجراءات التي جرى تطبيقها وتفادي جميع الملاحظات، سعيًا لقياس مدى الجاهزية والوقوف على مستوى العمل بالأقسام المعنية بالحالات الطارئة.

// انتهى //

20:53ت م

0255





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بمستشفى صبيا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.