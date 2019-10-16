مستفيد توفي والده هل يمكن له التسجيل كفرد مستقل؟ حساب المواطن يجيب

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مستفيد توفي والده هل يمكن له التسجيل كفرد مستقل؟ حساب متابعات الخليج 365 يجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه بإمكان المستفيد التسجيل كفرد مستقل في حالة وفاة الوالد إذا كان تابعًا له.
جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “السلام عليكم إذا واحد كان تابع لوالده وتوفي الوالد وبيسجل من جديد يطلع رقم الهوية مسجل مسبقًا.. ماذا يفعل؟”.
ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة (الأم)”.
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
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