شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم يصرع ويُصيب 7 في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة اليوم (الأربعاء)، بلاغاً يُفيد بوقوع حادث تصادم شمال كبري الملك سعود، نتج عنه حالة وفاة وإصابة 6 أشخاص. باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة اليوم (الأربعاء)، بلاغاً يُفيد بوقوع حادث تصادم شمال كبري الملك سعود، نتج عنه حالة وفاة وإصابة 6 أشخاص. وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 5 فرق إسعافية إلى موقع الحادثة. وأضاف: «تبين وجود حالة وفاة و 6 إصابات ما بين خطيرة ومتوسطة، جرى نقلها إلى مُجمَّع الملك عبدالله الطبي».



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