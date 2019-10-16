ترميم محطة القطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (أنس الحارثي) تتواصل الأعمال في محطة قطار الحرمين السريع بالسليمانية في جدة، وذلك بعد الحريق الذي أصاب سقف المحطة في 29 سبتمبر الماضي، حيث من المتوقع تشغيل الرحلات نهاية أكتوبر الحالي، استنادا إلى ما أعلنه سابقا وزير النقل الدكتور نبيل العامودي بمعاودة تشغيل الرحلات خلال 30 يوما من الحريق.



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