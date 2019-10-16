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تصوير: فالح آل وحيد
نظم نادي الحي بليلى في محافظة الأفلاج، مساء اليوم، برنامجًا تدريبيًّا عن أخطار الجرائم المعلوماتية وكيفية تفادي الوقوع فيها.
وكان مشرف التدريب بنادي الحي بليلى سعيد آل سعود، رتب لتنظيم البرنامج التدريبي لطلاب النادي ومنسوبيه ورواد مواقع التواصل بالمحافظة؛ بهدف تعزيز الوعي بالجرائم المعلوماتية والمخاطر المترتبة عليها وتفادي الانزلاق فيها.
وتناول البرنامج الذي قدمه رئيس قسم الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج الزميل مسلّم الهواملة؛ نبذة تعريفية عن الجرائم المعلوماتية، وكيفية تفادي الوقوع فيها وتوضيح فقرات مكافحة الجرائم المعلوماتية وموادّها والعقوبات المترتبة على مخالفيها.
وفي نهاية البرنامج، ثمّن مدير نادي الحي بليلى حمد العثيمين للهواملة، المعلومات الوقائية التي طرحها على طلاب النادي ومنسوبيه والحضور لتجنّب الوقوع في عقوبات الجرائم المعلوماتية.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 09:51 PM
لتعزيز الوعي بالمخاطر المترتبة عليها وتفادي الانزلاق فيها"نادي الحي بليلى الأفلاج" ينظم برنامجًا عن أخطار الجرائم المعلوماتية
تصوير: فالح آل وحيد
نظم نادي الحي بليلى في محافظة الأفلاج، مساء اليوم، برنامجًا تدريبيًّا عن أخطار الجرائم المعلوماتية وكيفية تفادي الوقوع فيها.
وكان مشرف التدريب بنادي الحي بليلى سعيد آل سعود، رتب لتنظيم البرنامج التدريبي لطلاب النادي ومنسوبيه ورواد مواقع التواصل بالمحافظة؛ بهدف تعزيز الوعي بالجرائم المعلوماتية والمخاطر المترتبة عليها وتفادي الانزلاق فيها.
وتناول البرنامج الذي قدمه رئيس قسم الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج الزميل مسلّم الهواملة؛ نبذة تعريفية عن الجرائم المعلوماتية، وكيفية تفادي الوقوع فيها وتوضيح فقرات مكافحة الجرائم المعلوماتية وموادّها والعقوبات المترتبة على مخالفيها.
وفي نهاية البرنامج، ثمّن مدير نادي الحي بليلى حمد العثيمين للهواملة، المعلومات الوقائية التي طرحها على طلاب النادي ومنسوبيه والحضور لتجنّب الوقوع في عقوبات الجرائم المعلوماتية.
، "نادي الحي بليلى الأفلاج" ينظم برنامجًا عن أخطار الجرائم المعلوماتية ،
المصدر : الخليج 365
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