، أخضر الصالات يحقّق فوزًا عريضًا على نظيره القطري ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مشواره بتصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا "تركمانستان 2020" بفوز عريض على منتخب قطر بنتيجة 2-5 في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة.

وسجلت خماسية الأخضر عن طريق كلٍّ من نواف العروان، وعبدالإله العتيبي (هدفين لكل منهما)، وجوهر جماح.

وبدأ مدرب المنتخب، الإسباني لويس فونسيكا، اللقاء بتشكيلة مكونة من: عبدالله الشمري، وناصر الحارثي، وعمر الدبل، وجوهر جماح، ومنصور الزهراني.

وظهر لاعبو الأخضر بمستوى كبير نتج عنه الفوز بالأداء والنتيجة والسيطرة على مجريات اللقاء.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان، يوم الجمعة، على نفس الصالة، قبل أن يختتم مبارياته بالمجموعة الثانية بمواجهة منتخب عمان الأحد المقبل.

من جانبه أعرب فونسيكا عن سعادته بالفوز الكبير قائلًا: "قدمنا مستوى جيدًا خلال اللقاء، وتوجنا ذلك بالفوز الذي بلا شك سيكون حافزًا كبيرًا لمواصلة المشوار".

وطالب فونسيكا لاعبيه بنسيان مباراة قطر وفتح ملف مواجهة يوم الجمعة أمام منتخب لبنان، والذي يعتبر أحد أبرز المرشحين للتأهل إلى النهائيات؛ لما يمتلكه من عناصر مميزة وخبرة كبيرة في لعبة كرة قدم الصالات.

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