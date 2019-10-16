، هيئة الرياضة تنفي تلقّيها تقريرًا ماليًّا من إدارة سامي الجابر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تأكيده رفع ملابسات قضية 170 مليونًا للهيئة

أعلنت ‏الهيئة العامة للرياضة أنه لم يسبق أن تلقّت الهيئة أي تقرير من إدارة الكابتن سامي الجابر بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته لنادي الهلال.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر"؛ أنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة وتدقيق كافة التقارير الواردة من الهلال، واتضح أنه لم يسبق لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص.

وكان سامي الجابر قد أعلن في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في رد على أحد الجماهير بخصوص تدقيق مبلغ 170 مليونًا المفقودة؛ أنه رفع تقريرًا ماليًّا للهيئة العامة للرياضة يوضح كافة جوانب القضية؛ الأمر الذي تم نفيه اليوم عبر بيان الهيئة.