شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هكذا تعاطف السعوديون مع حلا الغامدي والان مع التفاصيل

تصدر هاشتاج "#حلا_مالها_غيركم_بعد_الله"، تريند تويتر المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قامت الطفلة "حلا" بكتابة خطاب لأبيها المسجون في قضية عجز سداد دين. وتداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" خطاب حلا المؤثر لأبيها بشكل واسع، والذي كتبته بكلمات طفولية بسيطة تعكس مدي حرمان الطفلة من أبيها. وناشد رواد تويتر، أقارب السجين والذي ينتمي لآل الغامدي، بضرورة سداد الدين مرفقين مع تغريداتهم رقم السجين ورقم الفاتورة المطالب بسدادها والمبلغ الذي سجن من أجله.

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