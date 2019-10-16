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السينما المفتوحة لأول مرة في الرياض

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2019-10-16

السينما المفتوحة لأول مرة في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن موسم الرياض، مساء اليوم الأربعاء، عن انطلاق فعاليات السينما المفتوحة لأول مرة في الرياض.

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وقال موسم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”: “لأول مرة في الرياض، نشاهد سينما مفتوحة، مع لونا سينما في بوليفارد الرياض، شاهد أجمل الأفلام، وسقفك السماء”.

وأضاف موسم الرياض أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (هنا).

 




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