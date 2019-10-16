2019-10-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن موسم الرياض، مساء اليوم الأربعاء، عن انطلاق فعاليات السينما المفتوحة لأول مرة في الرياض.

Advertisements

وقال موسم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”: “لأول مرة في الرياض، نشاهد سينما مفتوحة، مع لونا سينما في بوليفارد الرياض، شاهد أجمل الأفلام، وسقفك السماء”.

وأضاف موسم الرياض أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (هنا).







