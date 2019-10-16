شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 210 طلاب يمنيين إلى مدارسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-16 مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 210 طلاب يمنيين إلى مدارسهم في إطار برنامج الحماية لأسر الأيتام متابعات الخليج 365 - واس التحق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين في محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي في مدراسهم خلال العام الدراسي الحالي 2019 – 2020م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج الحماية لأسر الأيتام الذي ينفذه المركز في اليمن لدعم قطاع التعليم وتوفير المساعدات التعليمية الأساسية للأيتام وأسرهم.







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