الان تتابع "مدني وادي الدواسر" ينقذ شخصًا سقط في بئر ارتوازية عمقها 400 متر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 نجحت فرق الدفاع المدني بوادي الدواسر، في إنقاذ شخص سقط في بئر ارتوازية، دون إصابته بمكروه. وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “أنقذ مدني وادي الدواسر شخصًا سقط في بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر حيث احتجز في عمق 210 أمتار، تم إخراجه وهو بصحة جيدة”.

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