الان تتابع "الأرصاد" تكشف توقعاتها لطقس الغد في المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة 17/ 2/ 1441 الموافق 16/ 10/ 2019.
وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحية من مناطق جازان، عسير، تبوك، وأجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، الباحة.
وقالت إنه من المتوقع أن يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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