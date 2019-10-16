الان تتابع 12 ألف ريال إعانة لغير الموظف و7 آلاف للموظف من المقبلين على الزواج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيشة -الخليج 365 -عبدالله العازمي :- اختتمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بيشة «مسرّة» يوم أمس الثلاثاء البرنامج التدريبي لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بحضور ٨٤ شابا في قاعة التدريب بالجمعية و٨٤ فتاة عبر القاعة الالكترونية بتنظيم قسم التدريب والبرامج في جمعية مسرة ، وذلك ضمن خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتدريب المقبلين على الزواج وفق عدة جوانب شملت الشرعي، والجانب الاجتماعي، و النفسي، والاقتصادي، والصحي. نفذها المستشاران الأسريان في الجمعية محمد الحارثي ومبارك آل نغاش واستمر التدريب لمدة يومين بواقع ست ساعات .

ويعد حضور البرنامج التدريبي شرط أساسي للحصول على إعانة الزواج التي تقدر بـ 12 ألف ريال للمتقدم الغير الموظف و 7 آلاف ريال للمتقدم الموظف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألف ريال إعانة لغير الموظف و7 آلاف للموظف من المقبلين على الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.