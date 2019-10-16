خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها هنأ أمير الكويت بعودته بعد استكمال الفحوصات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكدا إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية. كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف -الوزير المرافق.كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا.وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل أمس الرئيس الفلسطيني، ورحب به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى عباس سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

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وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، فيما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما له والوفد المرافق له. إلى ذلك أجرى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا أمس، بأخيه أميرالكويت الشيخ صباح الصباح، هنأه فيه بعودته إلى بلده بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها وتكللت بالنجاح.

وسأل خادم الحرمين، الله العلي القدير أن يمتعه بدوام الصحة.

من جهته، شكر أمير الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.