الملك سلمان ورئيس وزراء باكستان يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون الثنائي.

حضر الاستقبال أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان - الوزير المرافق -، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، ومدير عام الاستخبارات الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء إعجاز.