أمير مكة يشيد بجهود معهد الفيصل للاعتدال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بجهود مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومنسوبي معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وما ينتج من تميز وإبداع في النشاطات والبرامج التابعة للمعهد كان آخرها تنظيم حفل جائزة الاعتدال في دورتها الثالثة لعام 2019.

وقال الفيصل في برقية موجهة لليوبي «يسعدني أن أشيد بجهودكم ومنسوبي معهد خالد الفيصل للاعتدال على التميز والإبداع من بداية التأسيس إلى أن أصبح معهدا علميا بمكوناته الأكاديمية والبحثية، ولقد أسعدني المستوى الراقي والمشرف في حفل الجائزة.. أشكركم وجميع منسوبي المعهد على ذلك، متطلعا إلى الاستمرار في هذا النهج المتميز».

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من جانبه عبر مدير الجامعة عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة لحرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع النشاطات والبرامج التي تنفذها الجامعة بصفة عامة، ومعهد الأمير خالد الفيصل بصفة خاصة، مؤكدا أنه عمل على تنظيم جائزة سنوية نبعت فكرتها من الأمير خالد الفيصل لتكريم الجهات أو الشخصيات البارزة على المستوى المحلي والدولي، لافتا إلى أن تحفيز ودعم أمير المنطقة كان له الأثر البالغ في تميز وإبداع مبادرات وبرامج وأنشطة المعهد.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير شرطة العاصمة المقدسة السابق اللواء فهد العصيمي، والعميد ركن علوش الحربي مدير شرطة العاصمة المقدسة المعين حديثا.

وقدم الفيصل شكره وتقديره للواء العصيمي على جهوده المبذولة خلال فترة عمله، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديدة، مهنئا العميد الحربي بمناسبة تعيينه مديرا لشرطة العاصمة المقدسة، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.