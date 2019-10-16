بدر بن سلطان يستقبل مدير المعهد العلمي بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة، مدير المعهد العلمي بجدة إبراهيم الزبيدي، يرافقه عدد من طلاب المعهد المتميزين.

وهنأ بدر بن سلطان الطلبة المتميزين، سائلا الله لهم التوفيق، واستمع إلى نبذة عن أعمال المعهد وأهدافه الرامية لتقديم تعليم عالي الجودة لجميع طلاب المعاهد العلمية، بما يحقق لهم التميز العلمي والإبداع المعرفي، وإكسابهم المهارات والقدرات الذاتية التي تمكنهم من تحمل المسؤولية في خدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم، وتحقيق المشاركة في تنمية المجتمع وتطويره.