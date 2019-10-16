إزالة آليات ثقيلة من شوارع وسام الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أزالت أمانة الطائف آليات ومعدات ثقيلة اتخذت من شوارع حي الوسام مواقف بشكل مخالف مع أخذ تعهدات على أصحابها والعاملين عليها بعدم العودة إلى الوقوف بالحي، وجرت إزالة الإنشاءات العشوائية المتوقفة من الموقع.

وأطلقت الأمانة حملة على الآليات والمعدات الثقيلة التي اتخذت من شوارع الحي مواقف بشكل مخالف، استهدفت إزالة الشاحنات والآليات الإنشائية الثقيلة من داخل الحي، حيث تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي تنفذها البلديات الفرعية لتحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية بنطاق الأحياء السكانية، وجرى توجيه مراقبي بلدية غرب الطائف الفرعية لمتابعة الموقع وتطبيق اللوائح الجزائية على المخالفين.

وأوضحت الأمانة أنها وجهت إنذارات لملاك المعدات الثقيلة والتي استغلت الشوارع الداخلية والأراضي الفضاء مواقف لها دون مراعاة للحركة المرورية داخل الحي، كما أنشأ ملاك هذه المعدات غرفا من الصفيح والهنقر في صورة غير حضارية. وتلقى مركز العمليات الموحد للأمانة شكوى من سكان الوسام بتضررهم من وجود هذه المعدات داخل الحي.