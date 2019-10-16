هل استدعاء المسعفين للطالبات أولوية لدى الجامعات؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة انفردت جامعة الطائف من بين 5 جامعات حكومية بالسماح لدخول فريق طبي مباشرة لشطر الطالبات في حالة إسعاف الحالات الصحية الحرجة التي تتعرض لها الطالبة. وبدورها حاولت «مكة» التعرف على الآلية المتبعة من قبل الجامعات الخمس لدخول المسعفين من عدمه لشطر الطالبات في الحالات الحرجة، فتبين أن جميع هذه الجامعات تسمح بدخول المسعفين لمباشرة الحالة، ولكن تعد جامعة الطائف الوحيدة التي توجه فريقها الطبي مباشرة، فيما تتخذ الجامعات الأخرى ممثلة في: أم القرى، الملك عبدالعزيز، طيبة، حائل، إجراء مباشرة الفرق الصحية والكوادر الطبية النسائية المتواجدة داخل شطر الطالبات وفي العيادات الداخلية لمباشرة الحالة أولا، وإن تطلب الأمر فيجري استدعاء المسعفين لمباشرة الحالة ونقلها لأقرب مستشفى، فيما لم ترد كل من جامعتي الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والإمام محمد بن سعود الإسلامية على استفسارات الصحيفة. آلية تعامل الجامعات مع الحالات الحرجة ودخول المسعفين لشطر الطالبات للنقل بالإسعاف: Advertisements أم القرى توفر فريق إسعاف أولي طبي نسائي مدرب.

لا تمنع دخول المسعفين، مع الحفاظ على الخصوصية والحجاب.

نقلها لأقرب مستشفى مع مرافقة إحدى ضابطات الأمن حتى استلام ولي الأمر للحالة. حائل مباشرة الحالة من مختصات العيادات الطبية حتى وصول المختصين من القطاعات الصحية.

تعليمات الوزارة لا تمنع دخول المسعفين ورجال الدفاع المدني للحرم الجامعي عند الطالبات لمباشرة الحالات الضرورية.

نقل الحالة من قبل المختصين لأقرب مستشفى. الطائف توجه الفريق الطبي للموقع ومباشرة الحالة بعد تلقي البلاغ من مركز الطوارئ.

إن استدعى الأمر طلب الإسعاف فيتم بواسطة الكادر الصحي.

يسمح بدخول الإسعاف وفقا للتعميم المعمم على الدوائر الحكومية.

تنقل الحالة لمركز الخدمات الطبية بقرار من الكادر الطبي وبالتنسيق مع وكيلة الجامعة لشطر الطالبات ومدير الأمن. طيبة إسعاف الحالات من قبل الوحدة الطبية بشطر الطالبات.

يسمح فورا بدخول المسعفين في الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفى.

تعاميم الجامعة تنشر من وقت لآخر للتذكير بضرورة السماح فورا لدخول المسعفين في الحالات الحرجة. الملك عبدالعزيز توجه إدارة الأمن والسلامة والإدارة العامة للمرافق والإدارة الطبية لتفعيل الخطة التشغيلية بالتعاون مع مسعفة وطبيبة الطوارئ للتعامل مع الحالة مباشرة.

احتياطا يخاطب قسم الطوارئ لإرسال خرائط بوابة الدخول لمباشرة الحالات في أسرع وقت ممكن.

تسمح بدخول المسعفين وتوجيههم من قبل الأمن الخارجي.

في حال تطلب النقل للمستشفى الجامعي يتم ذلك على الفور بقرار من الفريق الطبي المباشر.



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