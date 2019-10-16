20 ألف طالب وطالبة في مشروع «ريالي» بتعليم عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس مشروع «ريالي للوعي المالي»، بتنظيم من إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، وذلك على مسرح المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط.

من جانبه أوضح مشرف النشاط الطلابي منسق المشروع سعيد عبادي أن المشروع يستهدف طلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، وذلك في المرحلة الحالية، فيما يهدف إلى نشر ثقافة الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات وفق برنامج علمي موثق، من خلال تدريب 250 سفيرا وسفيرة من المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية والثانوية، على أن يدربوا لاحقا نحو 20 ألف طالب وطالبة في مدارسهم خلال العام الجاري، وسيصاحب تدريبهم توزيع كتيبات وحصالات وأفلام توعوية.