«اسألني» خدمة للاستشارات التربوية والنفسية بتعليم الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

دشن مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أمس برنامج الهاتف الاستشاري المركزي «اسألني»، وذلك في مقر الإدارة بالدمام.

Advertisements

وأكد الشلعان حرص إدارة تعليم المنطقة وقياداتها على ترجمة توجهات وزارة التعليم، والمتمثلة في تبني المبادرات والبرامج الهادفة والنوعية التي من شأنها تجويد خارطة العملية التربوية والتعليمية في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح رئيس وحدات الخدمات الإرشادية سعيد القحطاني أن الخدمة تهدف إلى تقديم الاستشارة المتخصصة والعون لمن يحتاج المساعدة أو التوجيه من أولياء الأمور والطلبة، ومساعدة الأسرة في إيجاد فرص تحسين للتي تعاني خللا في التعامل مع الأبناء، إضافة إلى إيجاد قناة تواصل مع المجتمع في نشر الوعي وتفعيل الجانب الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، إلى جانب تزويد الأسرة بما هو جديد في الميدان التربوي والتعليمي وتنمية الشعور بالمسؤولية وتضافر الجهود، باعتبار التعليم مسؤولية الجميع.

بدوره بين مدير إدارة التوجيه والإرشاد أحمد الفريدان أن الخدمة تستقبل اتصالات المستفيدين كل يوم اثنين في فترة الدوام الرسمي من الـ11 إلى 12 ظهرا لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية أو الاجتماعية المناسبة للمستفيدين، وذلك من قبل مختصين من مشرفي إدارة التوجيه والإرشاد على الخط الهاتفي المخصص للبرنامج 0138252156، مشيرا إلى أن البرنامج أتي ضمن سلسلة البرامج النوعية التي تقدمها إدارة التوجيه والإرشاد.