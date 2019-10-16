خدمات مجتمعية جديدة بجامعة تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشنت جامعة تبوك أمس الأول الخدمات المجتمعية التي تقدمها، بواقع يصل إلى 250 خدمة مجتمعية للعمادات والكليات، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي.
وشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن الجامعة وتطورها في ظل رؤية 2030، عقب ذلك دشن الذيابي الخدمات، وقال إن جميع مؤسسات التعليم في العالم تؤدي رسالتها عبر ثلاثة محاور، هي مرحلة التعليم، التعلم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.
وأوضح أن الجامعة يدرس بها 39 ألف طالب وطالبة، وتسعى إلى إيجاد التأثير الإيجابي على الأسرة والمجتمع.
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