حظر تسلق مرتفع أولورو الصخري بأستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يتجمع حشد كبير من الزوار للحصول على فرصة لتسلق مرتفع صخري أحمر اللون حاد الانحدار، يقف وحيدا وسط صحراء ترابية خالية في منطقة نائية بوسط أستراليا.
وتعرف منطقة أولورو باسم «صخرة آيرز».
وأصدر المسؤولون عن المتنزهات 2017 حظرا على تسلق مرتفع أولورو اعتبارا من 2019، ويرجع السبب إلى أهميته الروحية بالنسبة للتجمعات السكانية المحلية من قومية أنانجو.
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