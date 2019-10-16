الأمن يؤجل قمة الأهلي والزمالك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

برر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري، إلى وقت لاحق بـ»تعليمات أمنية».

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وقال إنه تلقى تعليمات من الجهات الأمنية بتأجيل المباراة، على أن يتم تحديد موعد جديد لها في وقت لاحق.

وقرر الاتحاد المصري تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز لتقام السبت المقبل بدلا من مواجهة الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد سبع نقاط.