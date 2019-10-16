أمريكا تخسر أمام كندا لأول مرة منذ 34 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى المنتخب الأمريكي لكرة القدم هزيمة أمام نظيره الكندي للمرة الأولى منذ عام 1985، حيث خسر أمامه بهدفين فجر أمس، ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم الكونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي».

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم حسم المنتخب الكندي المواجهة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني، سجلهما ألفونسو ديفيز ولوكا كافاليني في شباك المنتخب الأمريكي الذي يدربه المدير الفني جريج بيرهالتر.