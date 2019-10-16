السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
تلقى المنتخب الأمريكي لكرة القدم هزيمة أمام نظيره الكندي للمرة الأولى منذ عام 1985، حيث خسر أمامه بهدفين فجر أمس، ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم الكونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي».
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم حسم المنتخب الكندي المواجهة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني، سجلهما ألفونسو ديفيز ولوكا كافاليني في شباك المنتخب الأمريكي الذي يدربه المدير الفني جريج بيرهالتر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تخسر أمام كندا لأول مرة منذ 34 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.