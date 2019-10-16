انطلاق بطولة خماسيات ذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تبوك

ينظم مكتب الهيئة العامة للرياضة في تبوك اليوم، بطولة دوري الدرجة الأولى لخماسيات كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة الذهنية، بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة، والتي تأتي ضمن البرنامج الزمني للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي، وذلك بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود بن صباح العنزي أن البطولة التي تستمر على مدى يومين يشارك فيها أندية من الدمام والقصيم وحائل والرس، بالإضافة لنادي تبوك لذوي الإعاقة، داعيا جميع الرياضيين بالمنطقة عامة والمهتمين بذوي الإعاقة خاصة بحضور البطولة.