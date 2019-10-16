95.8 ألف شهادة إعفاء من الضريبة المضافة للمسكن الأول بنهاية سبتمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الإسكان 95.8 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول منذ إطلاق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة وحتى نهاية سبتمبر 2019، بحسب التقرير الشهري التاسع لشهر سبتمبر، الصادر عن برنامج «سكني»، مشيرا إلى أنه يشمل نحو 65.8 ألف أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و17 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 12.8 ألف شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

وأشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتحقيق مستهدفات البرنامج لهذا العام بتقديم 200 ألف خيار سكني وتمويلي.

165 ألف أسرة

وأوضح تقرير «سكني» أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها برنامج «سكني» بلغت حتى سبتمبر الماضي 165.272 أسرة، منها 60.204 أسر سكنت منازلها خلال 9 أشهر، إذ بلغ عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية في سبتمبر فقط نحو 34.430 أسرة، كما تمكنت نحو 8360 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في سبتمبر، علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.

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56 مشروعا

واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 56 مشروعا سكنيا يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 40 مشروعا سكنيا جاهزا من المشاريع السكنية تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

4 مخططات

وكشف تقرير «سكني» عن إضافة 4 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الالكترونية تهدف إلى توفير نحو 1.499 أرضا مجانية موزعة في 3 مناطق حول المملكة، هي: الرياض، والحدود الشمالية، وحائل، جار استكمال أعمال البنية التحتية فيها، كما تتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» منصة الكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل الكتروني، إذ يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 134 مخططا سكنيا تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الالكترونية لـ»سكني».

شهادات إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول حتى نهاية سبتمبر 2019