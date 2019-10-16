شراكة بين مدينة الطاقة الذرية والتدريب التقني لاستضافة محطات لرصد وقياس الموارد الشمسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في مقر المدينة في الرياض.

ووقع المذكرة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

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وتهدف المذكرة إلى إنشاء شراكة بين كل من المدينة والمؤسسة لاستضافة محطات لرصد وقياس الموارد الشمسية في مواقع يتم اختيارها في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب توفير فرص للتدريب والتعاون بمشاركة أصحاب الاختصاص في المدينة والمؤسسة.

وتعزز المذكرة نمو نطاق واسع من برامج الأبحاث والابتكار للطاقة المتجددة، والتي تخدم الاقتصاد الوطني وتواكب تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، من خلال الاستفادة من القدرات التدريبية والبحثية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنميتها لتحقيق نتائج بحثية وتدريبية في إطار تقنيات الطاقة الذرية والمتجددة.

ونوه الدكتور السلطان إلى ضرورة تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والمؤسسات العلمية والتدريبية فيما يتعلق بتوطين المعرفة التقنية بهذا النوع من التقنيات، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في هذه المجالات، حيث تسعى المملكة لإيجاد مزيج طاقة محلي متوازن عبر إدخال الطاقة الذرية والطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني لتوليد بعض احتياجاتها من الكهرباء في المستقبل والحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، وزيادة الصادرات، عبر بناء بيئة استثمارية جاذبة، حيث تحرص المملكة على تكوين صناعة وطنية جديدة ومتكاملة ذات أبعاد تقنية متقدمة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في تنويع الاقتصاد، وهو ما يتطلب تكامل القطاع التعليمي ومواكبته لهذه المستجدات بهدف تأسيس المعرفة اللازمة وبناء وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قامت بتوقيع وتفعيل اتفاقيات بحثية وعلمية مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة محليا ودوليا، منها توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 13 ديسمبر 2018، والتي تعنى بمجالات البحوث والابتكار، والتعليم والتدريب، وريادة الأعمال، وحاضنات التقنية، وإنشاء مركز للطاقة، وتقديم الخدمات الاستشارية عبر الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية للجامعة، إضافة إلى التعاون البحثي والتقني القائم بين المدينة ومعهد ريادة الأعمال التابع لجامعة الملك سعود، والمتمثل بابتكارات تقنيات الطاقة المتجددة، التي يحتضنها المعهد، والتي تتمحور حول آليات تحويل وتخزين الطاقة.