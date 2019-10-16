6 نماذج للصالات الرياضية بمدارس البنات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت وزارة التعليم 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات، وإعداد مستندات الطرح لـ250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، إلى جانب طرح 250 مشروعا وترسية عقودها بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة.

وأكد وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع التسلم النهائي لـ10 مشروعات تعليمية بقيمة 98,787,718.51 ريالا، وإسناد 53 مبنى تعليميا لشركة تطوير كمرحلة أولى بقيمة 321,184,528 ريالا، كذلك إسناد 32 مبنى تعليميا كمرحلة ثانية لشركة تطوير بقيمة إجمالية بلغت 449,999,998 ريالا.

وأشار الشايع إلى التسلم الابتدائي لـ9 مشاريع تعليمية بقيمة 55,693,905,39 ريالات، وتشكيل لجنة تسلم ابتدائي لـ18 مشروعا تعليميا بقيمة 74,490,312,07 ريالا، مبينا أن التعليم أصدرت خلال أكتوبر الحالي قرار سحب 7 قرارات بقيمة 81,798,505,80 ريالات، وأيضا فسخ عقود 4 قرارات بقيمة إجمالية بلغت 37,574,640,15 ريالا.