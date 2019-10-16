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وصفات 10 مراكز صحية في جدة من صيدليات خاصة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي نيابة عن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة صباح أمس بمركز صحي النهضة نظام «وصفتي».

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ويعمل نظام «وصفتي» على أساس تمكين المريض من استلام الدواء من أقرب صيدلية مشتركة في نظام وصفتي بالقطاع الخاص من خلال منصة الكترونية تقوم بربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بهذه الصيدليات وعددها ثلاث، تشمل صيدليات المجتمع والدواء وروضة جدة، كما أن هذه الخدمة ستسهم في تقليل الأخطاء لعملية صرف الأدوية، إضافة إلى توفير الوقت والموارد، وتطوير إرشادات استخدام الدواء، وضمان توفره.

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لـتحقيق معايير جودة وسلامة الرعاية الصحية، والتي تشمل عددا من المبادرات بالتعاون المشترك لتسهيل حصول المرضى على الأدوية من صيدليات القطاع الخاص.

تطبيق الخدمة في 10 مراكز صحية كمرحلة أولى شملت:

  • مركز صحي الأمير عبدالمجيد
  • البلد
  • المطار القديم
  • أبرق الرغامة
  • شرق الخط السريع
  • الشراع
  • أبحر الشمالية
  • النهضة
  • السلامة
  • المروة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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