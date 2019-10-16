سعودية تفوز بجائزة المرأة القيادية على مستوى الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت مديرة إدارة القسم النسائي في مجلس الشورى رشا الشبيلي على «جائزة المرأة القيادية لعام 2019 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي» في حفل توزيع الجوائز المقام خلال القمة الحكومية للموارد البشرية التي عقدت أمس في أبوظبي للسنة السابعة على التوالي، والتي رعاها صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة «هدف».

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وجرى استحداث فئة جائزة «المرأة القيادية لهذا العام» للمرة الأولى لتضاف إلى فئات الجوائز الأخرى المعتمدة سنويا لتكون من نصيب المملكة، وقيادة مجلس الشورى تحديدا، في ظل الدعم المتواصل للمرأة السعودية من القيادة الرشيدة.

وهدف حفل الجوائز، الذي يقام بالتزامن مع فعاليات القمة إلى تكريم المساهمات البارزة وإنجازات الحكومات ومنظمات الأعمال والأفراد ممن قدموا نموذجا يحتذى به في القيادة على مستوى المؤسسة وفريق العمل، من حيث إدارة الموارد البشرية والتنوع والتخطيط الاستراتيجي.

يذكر أن القمة الحكومية للموارد البشرية تستمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «بناء الأمة يأتي عن طريق تنمية رأس المال البشري، المبادئ الأساسية لصناعة شخصية القائد العالمي المستقبلي»، ويشارك في فعالياتها نخبة من قادة الموارد البشرية الإقليمية والدولية وصناع القرار في العالم، يتقدمهم المدرب التنفيذي لمجموعة «ستيف جوبز» مؤسس شركة «أبل»، جون ماتون، الذي يتصدر قائمة المدربين التنفيذيين عالميا، ويحتل المرتبة الـ10 في قائمة أفضل شخصية قيادية دولية.