الجوازات تفتح باب القبول على رتبة جندي للرجال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات رجال، على رتبة جندي للتعيين عليها في مناطق المملكة.
وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر - التوظيف، خلال الفترة من الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 21/2/1441هـ، حتى الساعة العاشرة صباح الخميس الموافق 25/2/1441هـ.
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