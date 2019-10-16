250 طالبة بمكة يتأهبن لأولمبياد الإبداع العلمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أنهت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات، تأهيل وتدريب 250 طالبة للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2020». وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات الدكتورة ليلى الصاعدي، أن الأولمبياد يهدف إلى توفير البيئة التنافسية بين المشاركات، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية والحرص على اكتشاف المواهب، وإكسابهم مهارات البحث العلمي، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.



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